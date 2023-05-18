由選秀節目《聲林之王 3》展露頭角、前樂團「唐貓」主唱阿蘭 AC，近日受邀擔任 2023 年輔仁大學織品服裝學院☓中國國際大學時裝週 《INFINITY． 50》的主視覺影像模特兒，並且改編曾發行的單曲〈項羽〉為其主題曲。

原本就是校友的阿蘭表示很榮幸能參與學生們的創意，透過服裝也見識到他們的大膽與用心，直呼感到驚豔。而去年才發行首支專輯《GREENHOUSE》的阿蘭，也分享 2023 下半年將再次推出作品；前陣子因工作首次到東京的他，同時也趁機累積靈感，迫不及待向期待已久的樂迷們分享。

前些日子才因為工作關係到東京的他，分享心得：「而這次因為工作的關係第一次去日本，實在是充滿著期待，也很新鮮！印象深刻的是原宿，是我唯一去逛街踩的點，印象最深刻的是路上大家井然有序的畫面及大家各種日式隨性卻不亂套的穿搭，感受跟在台北很不一樣。」

過程中他更累積不少靈感，為接下來下半年計畫推出的音樂作品醞釀；阿蘭 AC透露自己對音樂一直都很「專一」，笑虧自己除了音樂之外，生活中幾乎沒有其他太多的娛樂。