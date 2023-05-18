真實版水上摩托車？網路上流傳一段影片，一名重機騎士打算騎車渡河，沒想到騎到一半重心不穩，機車當場落水「順流而下」，車身被河水淹沒，騎士試圖拉住愛車，最後仍受不了湍急河水，只能獨自上岸，重機則不見蹤影，網友笑說「車子：天氣熱突然想游泳」、「想洗車也不是這樣」。

臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，一名騎士騎著重機準備河的一側渡過至另一側，河的水深幾乎以淹過輪胎，不料眼見要到另一側時，重機卻卡在河中，接著重機就沿著河道一路向下滑，騎士試圖拉住車身，也跟著往下滑，機車當場被河水淹沒後不斷滑走。

騎士打算騎車渡河，騎到一半重心不穩，機車當場落水「順流而下」，當場被河水淹沒，騎士試圖拉住愛車，最後受不了湍急河水，只能獨自上岸。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

騎士穿過河道時，騎到一半不慎失去重心，離開重機後，重機就沿著河道不斷往下滑，最後直接「淹入河中消失」，因水流相當湍急，騎士最後不得不放棄愛車，狼狽地獨自上岸，畫面曝光引起網友討論；網友留言「秒變水陸兩用機車」、「真•水上摩托車」、「水陸兩用車，哪裡買的」。

還有網友留言笑說「一樣玩車，人家特別好玩」、「嘴角不自覺上揚」、「車子：天氣熱突然想游泳」、「想洗車也不是這樣」、「忽然想玩一下滑水道」、「車：掰掰！我先去下游等你」、「錢錢沒有不見，只是被水沖走了」、「水下功夫不錯」、「療癒啊！這就是ㄟ小」、「重機一江春水向東流」。