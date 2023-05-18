對於國民黨前台南市議員謝龍介爭取國民黨不分區立委提名一事，前立委郭正亮直言，「我就從現在一路盯朱立倫，盯到10月，你如果不提謝龍介當不分區，你就是國民黨的罪人！」

國民黨前台南市議員謝龍介15日在臉書表示，他向鄉親朋友鄭重報告，2024不缺席，全力爭取國民黨不分區立委。除了替台南市民服務升級，他也會全台輔選，替國民黨在立法院爭取更多席次。

謝龍介今（18）日在政論節目《新聞大白話》中表示，他對賴清德知之甚深，知道每個人都有優、缺點，以及在三腳督局勢中該如何去做。謝龍介也直言，「我一路走來，哪一次沒有挺國民黨，哪一次沒有幫團隊做事」。

謝龍介強調，「我們為的是人民的幸福」，因為看不下去人民苦難的過日子，若參與公眾事務的人如果只想到自己，這樣就不要出來了，而今日百姓的苦，就是參與公共事務的政治人物所造成，這些執政者在分贓利益時，罔顧了一般庶民的生活，所以要對他們做出批判。

前立委郭正亮。（資料照片）

對此，前立委郭正亮今日在網路直播節目《觀點—亮劍台灣》時直言，「我從今天開始，一直到10月，因為10月國民黨就要提不分區名單，我就從現在一路盯朱立倫，盯到10月，你如果不提謝龍介當不分區，你就是國民黨的罪人！」

郭正亮強調，謝龍介是賴清德的剋星，他最了解賴清德；徐巧芯和羅智強這些年輕的立委參選人，也一定要進入整個競選團隊或黨中央，「因為你們這些老頭子距離年輕人真的太遠了！」