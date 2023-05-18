台灣科技品牌OVO成立10周年，創辦人暨執行長吳有順笑說，從推出首款電視盒子，接著投影機、智慧電視，並開展出OVO、幫康Bongcom、Warpple與嗨嗨盒子Hihibox四大品牌，年營收突破1.9億，但「OVO 曾經因為盜版電視盒猖獗差點結束！」接下來向打造台灣最大正版免費聯網電視平台、進軍日本市場、挑戰IPO邁進。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO創立10年來陸續開展四大品牌：OVO、幫康Bongcom、Warpple，以及群募平台嗨嗨盒子 Hihibox，接下來將進軍日本、挑戰IPO。（OVO提供）

吳有順回憶說，OVO自2014年以正版電視盒起家，創業第四年即迎來Pre-A輪募資，但隨後在2018年前因盜版電視盒猖獗陷入困境。「但我們藉由轉入智慧投影機、智慧電視市場，終於順利走出新創死亡幽谷，重返快速成長期」。雖然2020年營收跌落谷底，但2021年即首度突破1億元，2022 年再創1.9億元新高，短短兩年營收成長近7倍。

OVO打造最大正版免費聯網電視平台，發展 CTV 聯網電視廣告以支持豐富正版免費頻道與影音內容。（OVO提供）

OVO在10周年慶的同時還發表最新版的OVO TV OS 5，可提供標準版與經典版雙介面切換，涵蓋更大用戶族群需求。並宣布攜手內容夥伴LiTV、四季線上、friDay影音、LINE TV，與廣告數據夥伴The Trade Desk、麟數據等，發展CTV 聯網電視廣告以支持豐富正版免費影音內容，包含免費頻道從4個增加到13個，並攜手各內容業者新增大量免費影劇內容，開啟台灣聯網電視用戶正版優質內容免費看的全新時代。

OVO菲涅爾75吋抗光幕VB1可視角高達150⁰，大幅增強對比與飽和度，燈不關黑也能看見亮麗色彩。（OVO提供）

吳有順表示，耗時3年研發的新機小蘋果U1，已預計今年第三季在日本展開群眾募資，前進日本市場；OVO菲涅爾75吋抗光幕VB1則是針對一般中長焦投影機而開發，可視角高達150⁰，大幅增強對比與飽和度，燈不關黑也能看見亮麗色彩；日前群眾募資成功的新旗艦電視盒B9正式上市。為了迎戰2026年IPO的目標，OVO隨著持續推出新品與拓展海內外通路，將維持從2021年以來每年50%以上營收成長率推進，預計2025營收突破5億元新台幣。