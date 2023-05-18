新北市某家幼兒園老師被指控，餵食學生安眠藥，家屬聽聞小孩反應後，向老師提出告訴，警方今持搜索票前往幼兒園搜索，查扣手機、電腦、園內監視器硬碟等設備，並將老師依傷害等罪移送新北地檢署，檢方晚間諭知2萬元交保。

海山分局指出，有3名家長發現就讀幼兒園的子女，從今年2月至4月間有情緒易怒及自殘等行為，並聲稱是被老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，因此家長本月14日曾到派出所報案，分局受理後，立即通報教育局、婦幼警察隊及分局防治組等單位，組成專案小組，報請檢方指揮。

海山分局表示，警方今8時許持新北地院核發的搜索票，前往幼兒園查扣智慧型手機1隻、電腦主機1台、螢幕1台及滑鼠1個，同時帶回老師了解，訊後依傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪移送新北檢。

新北市某家幼兒園老師被指控，餵食學生安眠藥，警方今持搜索票前往幼兒園搜索，查扣手機、電腦、園內監視器硬碟等設備，並將老師依傷害等罪移送新北地檢署，檢方晚間諭知2萬元交保。（蔡雯如攝）

該師稍早被檢方諭知2萬元交保，由家屬繳納交保金後，不發一語，並婉拒媒體採訪。

新北市教育局表示，市府正配合檢調查察，相關事實須待調查結果釐清確認，目前該園已將該師調離現職靜待調查，若查證有不當對待幼生的行為，市府會秉持勿枉勿縱、嚴懲不貸，最重裁罰行為人60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

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