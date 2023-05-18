日本國家旅遊局（JNTO）5月17日發佈數據顯示，4月的訪日遊客人數達到194萬9千人。已恢復至新冠疫情流行前的2019年4月(292.6萬人)的7成左右。唯一讓日本不解的是，在疫情前訪日人數最多的中國遊客復甦卻極為遲緩，目前僅及疫情前3成，主要原因可能是中國境內的赴日本團體旅遊仍未開放。

去年10月日本放寬口岸管理後，日本因為日圓貶值與穩定的旅遊品質迅速帶來大量外國旅客。據《日經中文網》報導，4月的訪日遊客人數較3月增加7%，達到1年前的2022年4月的13.9倍。其中來自東南亞和美國等的遊客增加成為推動因素。

按國家和地區來看，韓國遊客為最多的46.7萬人，恢復至2019年4月的82%。新加坡為4.2萬人(比2019年4月增加14%)，印度尼西亞為4.8萬人(增加23%)，美國為18.3萬人(增加8%)，均超過疫情前。

報導說，令人意外的是，中國遊客比疫情前的2019年4月仍減少85%，僅有10.8萬人。雖然日本政府於4月5日放寬了針對中國的口岸管理措施，但復甦仍較緩慢。中國境內的赴日本團體旅遊簽證仍處於停發狀態被認為産生了負面影響。

中國遊客的動向也反映在航空需求上。報導指出，全日空（ANA）的統計顯示，4月從中國出發的旅客人數與上年同期相比增至4倍，但僅為新冠疫情前的2019年4月的逾1成。日本航空（JAL）的5月上半月自中國出發的旅客人數僅為2019年同期的近3成。5月以後將座位數增至疫情前的近6成，處於等待旅客的狀態。相較之下，歐洲和北美的航線則基本恢復到疫情前的水平。航空公司表示，計劃在6月上旬之前，將增加日本與中國之間的客運航班。

報導表示，東京都心的百貨店的訪日外國遊客需求即使不計入中國遊客的數據也在快速增長。由於仍很難期待訪日中國大陸客的復甦，高島屋社長村田善郎認為：「由於台灣、韓國和東盟(ASEAN)的遊客增加，能夠確保利潤」。

日本政府提出了到2025年刷新訪日遊客人數新高的目標。此前的歷史新高為2019年創下的3188萬人。不僅限於城市地區，日本整體的旅客接待體制構建日趨重要。