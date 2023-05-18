台大學生會日前舉辦「言論自由月」活動，出現一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，原住民學生預計明天起舉辦為期一週的短講活動表達訴求，學生會轉型正義小組則在臉書上發長文道歉。

台中一中學生在校慶園遊會以「烯環鈉」做擺攤主題，涉及台語歧視原住民不雅稱呼的諧音，引起社會議論，校方和學生多次表達歉意。而台灣大學學生會日前舉辦言論自由月，開放學生自製布條懸掛於校園內，卻也出現一幅「火冒4.05丈」的布條，在網路上引發熱議。

爭議在於海報標語改寫成語「火冒三丈」，3乘以1.35倍就是4.05，影射「原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法」中，讓取得原住民語言認證的原住民學生，可以在升學管道中加分35%。且有網友找出投稿布條的說明欄，寫明「原住民特權是政府對平地人的暴政」。

台大原住民學生反歧視行動小組預計明天（19日中午）在事發布條懸掛處舉辦短講，呼籲台大學生會向原住民族學生道歉，並要求台大校方重視族群主流化議題，提供相關資源支持原民學生的心理健康。

小組預計發起為期一週的午間短講，邀請不同背景的人士與會，一同反思原住民族議題。

台大學生會學術部轉型正義小組則於本月17日在臉書發長文公開致歉，坦承在決定是否刊登此布條時，內部沒做到充分溝通與達成共識，也沒思考到歧視言論與反駁言論在發聲權力和言論效果的不對等，因而加深對原住民族社群的傷害。

轉型正義小組承諾近日舉辦工作坊，邀請學者專家一同討論原住民議題，整理成文字對外公布。另外活動另一個布條，也被質疑將同性性行為與性病連結，小組也致歉並表達願意改善的誠意。