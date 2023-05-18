南韓45歲女演員尹世雅，五官立體精緻、氣質高雅，當年因出演《布拉格戀人》而走紅，多年來在演藝圈都有亮眼表現，近來以《Sky Castle》、《雪降花》等電視劇最負盛名。17日，尹世雅來台灣旅遊，踩點公館商圈、西門町、平溪等景點，其中玩到野柳風景區時，更大方扭起屁股，完全不計女神形象，隨即引起外界關注。

尹世雅近日跟閨密來台灣旅遊，一路在社群平台分享私人行程，可見她首日以一身休閒打扮現身，品嚐小籠包、雞腿飯、麵線等道地美食，也走進台灣大學參觀，稱讚校園長得很美，隔日則到野柳、九份、平溪等地遊玩，到了平溪時與朋友體驗放天燈，許願思念的人健康平安，並在天燈以簽字筆寫下願望：「我希望能一輩子演戲」，放完後，還示意朋友對著鏡頭揮手，心情相當不錯。

有趣的是，尹世雅在野柳旅遊時，除了分享看見奇岩怪石的心得，也開心地跳起舞來，只見她一手摸著頭，並用力左右扭動臀部，接著走起台步，一系列的動作相當俏皮，讓粉絲們紛紛留言笑說：「為什麼搖得這麼漂亮」、「怎麼跳這種舞」、「歐膩，好可愛喔」、「唉呀哈哈」、「笑死我了。」

之後她人回到西門町，品嚐韓國觀光客必吃的麻辣火鍋，除了在店門前拍照留念，還上傳多張美食圖，不少台灣粉絲見她玩得開心，紛紛表達歡迎之意，也推薦旅遊行程，「妳可以試看看芒果冰」、「別家火鍋店也超級好吃」、「某家選物店超級酷！」