元太過去一段時間以來屢屢引起法人多空爭論，外資對前景看法也是南轅北轍，滙豐證券自3月初評以來便提醒成長性趨緩風險，給予「賣出」投資評等，加上里昂證券最新轉投保守派陣營、將推測合理股價降至205元，暫時難見到市場一面倒看多元太的高度共識。國際資金18日大舉賣超4,351張，位列上櫃股賣超第一名。

相反地，野村、摩根士丹利、瑞信證券對元太前景較為看好，賦予的股價估值落在240～250元區間。

里昂證券考量消費性電子需求不振，下修消費性電子事業營收預期至年減35％，整體而言，推算元太全年營收年增率為3％。同時，產品升級長久下來對元太毛利率將有負面影響，研判元太至2025年時毛利率將降到50％左右。

外資估算，元太2023年每股稅後純益（EPS）為7.49元，年減13.8％，至2024年回溫，EPS上升為8.88元。

滙豐證券認為，全球總體經濟表現疲弱，電子紙產業將會持續面臨動盪。外資將消費性電子產品（電子書閱讀器）全年出貨量下修到1,050萬台，已經相當接近疫情前的千萬台水準，也比2021、2022年各低了11％與19％。此外，儘管零售數位方案商SES-imagotag宣布和Walmart合作，加速導入ESL，但滙豐證券對ESL的需求仍持保守看法，並將ESL營收成長率由16％、降到12％。