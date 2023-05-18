副總統、民進黨主席賴清德16日喊出「房價在降」引發熱議，挨批晉惠帝何不食肉糜，內政部長林右昌幫賴緩頰稱年輕人不是真的買不起，是沒有規劃，勞動部次長李俊俋說歡迎到嘉義買房，都被轟提油救火。前立委郭正亮18日在《國民大會》表示，他大學畢業的年代存5年錢能買房，但SARS期間曾漲一波，2009~2014台北市房子更漲了1倍，就回不去了。

「會提這種東西，當然是在講雙北，不是在講別的地方！」郭正亮表示，這是相對的問題，像自己這個老人家，那時候大學畢業，大概存五年，就可以買房子。因為那時大學畢業待遇大概有3萬5，「那時候大學畢業生很少耶！」而且那時候房子也沒那麼貴。

郭正亮強調，那現在是，你永遠都追不上！簡單講就是叫房價所得比，比方說像黃暐瀚這個世代的，有人SARS時沒在台北買房，買到淡水去了，現在就在後悔：那個時候為什麼沒有買？黃暐瀚補充：當時如果買的是台北市的話，一樣一坪大概20萬的房子，現在在淡水大概30萬，可是台北市變成80萬！

郭正亮指出，馬英九執政時，2009~2014年兩岸開通，一大堆台商回來光宗耀祖，都買豪宅，這段期間台北市的房子漲一倍！然後就再也沒有回去了，那個階段就拉開了，所以在台灣的年輕人就覺得，他一輩子都買不起房子，寧可用租的。

郭正亮直言「兩個連續提油救火啦！」黃暐瀚提到，台灣3萬、4萬、5萬的受薪階級，已經佔了台灣500~800萬人，而房子一坪80萬、100萬，台北市很多100多萬的，賴清德說房價正在降，這有點像對那些已經飢寒交迫的人講說：和牛打九折喔！