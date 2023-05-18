新北市蘆洲區中山二路附近一間銀樓昨(10)日發生一起竊盜案件，43歲銀樓老闆娘昨日上午10時許開店時發現店內一團亂，金飾珠寶全部不翼而飛。(黃敬文翻攝)

新北市蘆洲區中山二路附近一間銀樓昨(10)日發生一起竊盜案件，43歲銀樓老闆娘昨日上午10時許開店時發現店內一團亂，金飾珠寶全部不翼而飛，驚覺遇上竊賊趕緊報警；警方調查發現竊賊疑似預謀已久，租下銀樓隔壁房子的二樓後，花一周將牆壁挖穿，成功竊走金飾珠寶逃逸，目前警方已鎖定49歲蔡姓男子，將全力追緝到案。

這間銀樓的老闆娘蔡姓女子昨早前往銀樓開店時，赫然發現店內被翻得亂七八遭，嚇得她趕緊報警，初步清查銀樓損失金銀首飾等物數百件，損失金額上看百萬，蘆洲警方隨即擴大搜查，鎖定蔡男涉嫌重大。

據警方調查，蔡男心思緊密，他一個月前便在目標銀樓的隔壁2樓租下房子，接著花了一周時間將牆壁鑿開，旁人起疑時蔡男都稱是在裝潢蒙混過關，直到昨日凌晨4時潛入捲走珠寶金飾逃逸。

目前蘆洲警方已報請新北地方檢查署指揮偵辦，聲請拘票獲准，正積極查緝犯嫌到案。