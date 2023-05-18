巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）兌現選舉支票，本週二（16）宣布巴西國家石油公司（Petrobras）去美元化。石化產業的「巴西化」（Brazilianization），全新的訂價結構將由其他基準來制定，與美元石油行情脫鉤。柴油價格立即降12%，汽油直降21.3%，魯拉高喊「人民的勝利」

綜合巴西國營媒體巴西通訊社（Agencia Brasil）和區塊鏈專業網站bitcoin.com報導，魯拉建立了一個全新的燃油和石油衍生性商品價格政策，不再將價格與美元掛鈎。巴西國家石油公司將現在使用不同的基準來為經銷商制定燃油和柴油價格。

這是魯拉當初競選的承諾之一，如今他稱之為「人民的勝利」。盧拉表示，燃油和柴油價格將下降超過12％，而汽油價格將對批發商和經銷商降低21.3％。

巴西國家石油公裁普拉特斯（Jean Paul Prates）表示：「巴西國家石油公司重新獲得了設定價格的自由。」

Adotamos a partir de hoje uma nova estratégia comercial, para definição de preços de diesel e gasolina em nossas refinarias. Buscamos ser mais eficientes e competitivos, atuando com flexibilidade sem deixar de seguir referências de mercado. — Petrobras (@petrobras) May 16, 2023

能源和礦業部部長席爾維拉（Alexandre Silveira）也對這個政策表示歡迎，他表示現在是「巴西化」這些價格的時候。然而，巴西國家石油公司澄清，並非所有的折扣都會讓加油的民眾立即享受到。

巴西國家石油公司所宣布的定價政策將以兩種不同的基準作為批發價格的基礎。第一種基準被稱為替代客戶成本（alternative customer cost）與其他供應商在相同或其他替代產品上的價格有關。第二種基準被稱為巴西國家石油公司邊際效益成本，涉及到公司的不同替代方案的成本，包括生產、進口和出口。

價格制定沒有固定的時間表，採浮動式變動，也不會受到能源商品市場的波動影響。巴西國家石油公司宣布這一系列措施也兼顧到了既有投資的收益。

魯拉逐漸降低巴西對美元的依賴，並採取了一些措施，包括將人民幣作為與中國大陸進行貿易時的結算貨幣，魯拉還批評了將美元作為儲備貨幣的使用。