歷時三年的疫情逐漸消弭，不少人會出現長新冠的現象，其中腦霧更是常聽見的症狀之一。目前醫學界對於新冠肺炎引起腦霧的原因尚未定論，可以把腦霧當作是腦損傷的一種，為腦神經細胞受損或腦細胞的粒線體受損；高壓氧治療中心主任張孟宗指出，確診後如果有長新冠並出現腦霧的現象，甚至影響到生活品質，建議盡快到神經內科門診尋求協助，以免延宕病情。

張孟宗列舉病例指出，31歲楊小姐去年9月確診新冠肺炎後，身體各方面出現不適，有「長新冠」的現象，甚至出現嚴重腦霧，生活上常常忘東忘西，精神不濟，無法完成主管交代的工作，也因此停職，於是求診台北慈濟醫院胸腔內科，確認無肺部問題後轉介至高壓氧中心治療。

而高壓氧治療中心經由檢視電腦斷層、核磁共振檢查排除腦出血、腦栓塞等重大腦部疾病，遂安排十次的高壓氧治療，治療結束後，楊小姐腦霧、生活品質已逐漸改善。

張孟宗指出，一般來說，腦霧會有注意力不集中、短暫失憶、長期失眠、精神不濟的情況，好發族群為各年齡層確診後症狀較嚴重且有長新冠現象的人。張孟宗主任指出，高壓氧艙治療運用在染疫後出現長新冠症狀的民眾，有顯著的改善效果。

張孟宗說，治療前會先由專業醫生進行腦波、腦部電腦斷層、腦部核磁共振檢查，排除重大腦部損傷，在患者病情穩定的情況下，再進行高壓氧治療，活化粒線體、改善腦霧。

他進一步指出，說明，腦霧的患者，前3個月是黃金治療期，而高壓氧治療腦霧患者只能當作輔助性嘗試治療，進入密閉的高壓氧艙坐好後，戴上氧氣面罩接受1.4大氣壓力以上的氧氣治療，透過間歇性的吸入純氧，增加血漿中的氧氣含量，經由循環系統送到全身組織，提高氧氣濃度，加速修復腦部損傷，一次療程約2個小時，建議積極治療2個禮拜。

張孟宗解釋，然而高壓氧治療常見的副作用為耳膜痛，如果沒有適時的在加壓或減壓時做哈氣、吞口水的動作，耳咽管就無法排出氣體，會造成耳膜損傷甚至破裂出血，另外高壓氧治療除了改善腦霧之外，運用的治療面向相當廣泛，如腦部損傷、一氧化碳中毒、潛水夫症、傷口癒合不良、貧血、骨髓炎、壞死性軟組織感染、皮瓣移植後循環不良、急性燒燙傷、突發性耳聾等等。

張孟宗提醒，由於治療時會加壓、減壓，有幽閉恐懼症、上呼吸道感染、氣胸、血胸或是其他影響到呼吸治療的患者，不適合接受高壓氧治療，若是有高血壓、鼻塞、流鼻水、鼻竇炎的現象建議待身體狀況恢復後再進行治療。