女星侯怡君今年45歲，出道逾28年，在本土劇中扮演惡女角色走紅，精湛演技令觀眾印象深刻，她時常透過社群平台分享生活，近日她到游泳池運動，被大媽說長得很像侯怡君，正當她哭笑不得的時候，另外一位大媽反駁說她看起來很年輕不像，讓她直言「我大媽我驕傲」。

侯怡君今（18日）發文透露到游泳池運動，進蒸氣室時有位大媽問「有（沒有）人說你像侯怡君？」侯怡君當下沒有承認就是本人，只是模糊回應「嗯…..好像有歐」，結果另外一位大媽開口「她不像侯怡君啦！她看起來這麼年輕，差不多二十幾歲左右」，正當侯怡君心中竊喜的時候，大媽開口說「侯怡君很老了啦，所以不像」，兩位大媽在一旁討論侯怡君的年紀，接著問她幾歲，侯怡君用尷尬不失禮貌的笑容回答「謝謝大姐，我快50歲了，跟侯怡君一樣老囉！」她同時曬出素顏照，皮膚白皙光滑，滿滿的膠原蛋白，難怪大媽看不出來真實年齡。

對此她也無奈不知道自己是老還是年輕，也不知道該哭還是該笑，但她也自認「的確是大媽了我，我大媽我驕傲」，決定開心接受每個階段的自己。貼文曝光後粉絲表示：「怡君姐94亮麗年輕」、「有一種老，叫做跟侯怡君一樣老」、「投開心一票，因為戲劇角色所以會感覺定型在年紀大，看到本人年輕表示真的凍齡」。