英國前首相特拉斯16日起訪問台灣5天，今( 18 )日外交部長吳釗燮設宴款待，明日總統蔡英文也將親自接見。郭正亮今在直播節目《亮劍台灣》中指出，特拉斯在英國的民調非常低，執政幾個月就把英國搞得亂七八糟，結果我國外交部還邀請她來台灣待 5 天，簡直是國際笑話。

郭正亮表示，已經沒有人在理特拉斯了，特拉斯在任 45 天，讓英國的股市至少因為她的執政，蒸發超過 1 千億英鎊，導致現在英國的經濟一蹶不振。

據IMF國際貨幣基金預測，英國今年的經濟狀況，從去年 10 月預估的微幅成長 0.3%，到今年2月已經下修到萎縮 0.6%。英國也將成為先進經濟體中唯一全年GDP下滑的國家。

郭正亮痛批，吳釗燮到處在邀請全世界的反中鷹派政要，先前邀請說不排除炸毀台積電、主張全台每人一把AK-74步槍的美國前白宮國安顧問歐布萊恩，最有名的戰爭販子前美國安顧問波頓，現在又邀請英國最鷹派、最反中的特拉斯邀請來台，「怎麼會搞這種事啊」。

前國安會副秘書長楊永明日前也在臉書指出，特拉斯從競選首相開始就以「反中派」自居，但僅在位 45 天，就因一連串錯誤政策被迫請辭。

英國保守黨議員、下議院外交委員會主席柯恩詩也批評特拉斯訪台是在搞「最壞的Instagram外交」，她認為特拉斯已經不具任何影響力，訪台只為維持自己的聲量，對台灣一點幫助都沒有，反而會加劇台海局勢，讓台灣人處境更艱難。

郭正亮也批評，特拉斯在台灣演說時提出「經濟北約」要圍堵中國，這個說法跟美國逐漸對中妥協的已經完全不同，「美國正在妥協之中，吳釗燮卻還在搞反中大旗」，台灣外交部邀訪特拉斯，只是在幫她製造聲量，台灣的外交預算就是被吳釗燮這樣亂花，真的悲哀。