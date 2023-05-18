美債上限現曙光，美國上周初領失業金人數報23.2萬人，續領失業金人數報179.9萬人，雙雙低於市場預期及前值。10年期美債殖利率來到3.63%。美股周四（18日）3大指數漲跌不一，道瓊工業指數跌約0.2%，那斯達克指數漲逾0.3%。

截至台北時間21點54分，道瓊工業指數下跌88.62點（或0.27%），暫報33332.15點；那斯達克指數上漲40.01點（或0.32%），暫報12540.58點；標普500指數下跌1.23點（或0.03%），暫報4157.54點；費城半導體指數上漲41.91點（或1.34%），暫報3166.59點。

5大科技巨頭齊揚，亞馬遜漲逾1%，網飛廣告方案月活躍用戶達500萬，激勵股價大漲近6%。半導體類股亦表現亮眼，艾司摩爾、超微、輝達漲超過1%，美光漲逾4%，聯電ADR漲約1%，台積電ADR漲0.6%。