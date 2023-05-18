去年志願士兵不適服役人數達4066人創近年新高，退輔會主委馮世寬18日被問到志願役留不住，退撫制度是否要改？當場怒嗆「你怎麼知道留不住？不要問這種問題！」前海軍艦長呂禮詩18日在《新聞大白話》節目指出，如果在少校以前沒當過長官的隨員，趕快走人，因為升遷時沒有長官推薦。志願役用錢吸引招募，但到部隊24小時受管制，放假還會被召回，退輔事業機構也欠缺專業訓練，不如早早退伍開闢事業第二春

「這個問題來問小艦長我啊！小艦長為什麼留不住呢？」呂禮詩提到，那個年代自己的學經歷是完整的，而且是碩士。但如果你在少校以前沒提過包包，就是沒當過長官的隨員，很誠摯地建議你：趕快，走人！要做好準備，為什麼？以海軍來講，山邊水涯，以及海上沒有人幹的艦艇，就是你！但是升遷時候的大表？對不起，沒有你！就算有你，但是你下面沒有人用鉛筆寫字，上面積分再完整，長官推薦好棒棒的，沒有你！

呂禮詩指出，招生一直在用什麼樣的話術？用錢。這個錢一開始感覺很多，可是到了部隊以後就會發現，在部隊的時間24小時都被管制。國防部一定會說：我們有正常休假！「你有沒有被召回過？有吧？連我幹艦長都被召回！你一個阿兵哥不召回嗎？」通通召回，召回補假嗎？自己當艦長從來不敢說補假，阿兵哥從來不敢不讓他補假，因為會來告。

呂禮詩強調，問問退輔會所屬事業機構，中校、少校、尉官、士官，到底有多少人在事業機構裡做事？沒有！可是看看董事長、總經理，到底有多少人？這些人有做過專業的訓練嗎？沒有，他最專業的，就是大聲、官威而已。所以最好的方法就叫好自愛，早早退伍，早早開闢第二春。