大陸界面新聞報導，近期隨著人群免疫抗體水準降低，新冠病毒二次感染的情況越來越多。北京疾控中心18日公布第19周疫情周報顯示，自第17周（4月24日-30日）以來，新冠感染報告病例數連續3周超越流行性感冒，排名第一。盡管大多數再次感染病例出現症狀，但只有少數人需要醫療干預。

二次感染有何症狀？跟第一次相比有何不同？中國疾病預防控制中心周報（英文）日前發表論文，披露了二次感染相關問題。

這篇發表於5月5日的論文名稱為〈預先計畫研究：Omicron變異株引起新冠再次感染的相關因素--中國廣東省，2022年12月至2023年1月〉（簡稱〈預先計畫研究〉）。該研究在2023年1月以廣東省患者為對象進行電話調查。研究包括368名參與者，年齡在1-80歲之間，這些患者於2020年確診，並已康復。

據《預先計畫研究》估計，新冠病毒再次感染的總體發生率為28.3％。以首次感染的毒株分類，原始毒株再次感染的發生率為50％，Alpha或Delta變異株再次感染的發生率為35.2％，Omicron變異株再次感染的發生率為18.4％。值得注意的是，初次感染為Omicron變異株的再感染發生率顯著低於其他變異株，3-6個月內再感染發生率僅為4.0％。

《預先計畫研究》指出，調查顯示，在首次感染Omicron變異株6個月後，新冠病毒再次感染的發生率顯著增加。研究表示，隨著免疫水準逐漸下降，新冠疫情捲土重來的風險可能會增加。病毒變異是再次感染的另一個原因，因為變異可以使先前建立的獲得性免疫無效化。分析表明，不同Omicron變異株再次感染的風險很低，但在首次感染6個月後，這種風險顯著增加。

對於新冠再次感染的症狀，《預先計畫研究》指出，104例再感染病例中，96.2％出現症狀，最常見的症狀包括咳嗽（72.0％）、發熱（57.0％）、喉嚨痛（47.0％）和疲勞（39.0％）。但是，僅有8例（7.7％）尋求醫療幫助。

《預先計畫研究》表示，盡管大多數再次感染病例出現症狀，但只有少數人需要醫療干預，沒有發現危重病例。

界面新聞報導，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾在《北京日報》受訪表示，「二陽」患者由於體內還存在抗體，有一定的免疫力，因此即使感染症狀也相對較輕。嗓子沒那麼疼、咳嗽沒那麼劇烈，病程也相對較短，「一陽」一般5到7天恢復，「二陽」一般3到5天就恢復了。

不過，上述研究結果也表明，首次感染產生的抗體保護可能有助於減少重症發生率，但無法影響再次感染的時間間隔。盡管此研究沒有確定疫苗接種和再感染之間的顯著關聯，但先前的研究表明，混合免疫（自然感染結合疫苗接種）可以形成對Omicron感染症狀的有效防禦。

大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況顯示，首輪新冠疫情陽性人數在去年12月22日達到高峰，如今據高峰點已過去近5個月。

對於近期新冠疫情，新華社17日報導，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，從大陸全國傳染病網路直報系統的監測數據來看，4月中下旬以來，大陸全國報告的新冠確診病例數呈現上升趨勢，但近一周來，上升趨勢減緩。發熱門診監測數據也顯示出類似趨勢。

監測數據還顯示，報告的確診病例中絕大部分是輕症。王麗萍表示，專家總體研判認為，今後一段時期局部地區不排除新冠病例繼續增多的可能，但大陸出現規模性疫情的可能性不大，短期內不會對醫療秩序和社會運行造成明顯衝擊。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑對新華社表示，最近接診的發熱病人，相比一個月前有所增加。檢測下來，新冠陽性病例占比不大，其中大部分是輕症。從接診情況看，近期的發熱病人中大部分是首次感染新冠病毒。不過，最近1至2周發現，二次感染的比例增加。

對於近期病毒變異監測情況，中國疾控中心病毒病所研究員陳操此前在記者會指出，大陸本土病例中，XBB系列變異株的占比，自2月分明顯升高，從2月中旬的0.2％增長到了4月下旬的74.4％。同時，BA.5.2、BF.7、BA.2及其亞分支合計占比約25％。目前，大陸主要新冠病毒流行株已經變成XBB系列變異株。

新華社報導，廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏近期發熱門診就診量增加，但和4月分流感高峰期相比，仍處於低位。當前，新冠疫情發展速度相對比較緩慢，流行曲線也比較扁平。根據監測結果綜合研判，新冠疫情出現大幅回升的可能性低。