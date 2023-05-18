新住民阿紅（化名）從大陸嫁來台灣近20年，與丈夫阿輝（化名）感情一直很好，孩子也很孝順爭氣，不料阿輝在疫情間失業後染上酗酒惡習，不僅喝到肝硬化、也讓夫妻關係惡化，但阿紅任勞任怨每天騎車2小時載夫看診還扛起家計，她的付出阿輝看在眼裡相當不捨，為不想拖累妻子一度勸對方回大陸，阿紅因而負氣離家，所幸最後在移民署屏東服務站的幫助下度過難關。

男酗酒肝硬化趕妻趕不走，新住民妻每天騎車2小時載看診還扛家計，所幸最後在移民署屏東服務站的幫助下度過難關。（移民署屏東站提供／謝佳潾屏東傳真）

據了解，阿紅負氣離家後，跑到移民署屏東服務站求助，她向移民署人員哭訴道，老公一直對自己很好，孩子也常說長大以後要賺錢照顧她，她的家庭原本很幸福美滿，沒想到老公失業後染上酗酒惡習，重病後為了不拖累她，竟要她離開，她怎麼可能丟下這個家跑掉。

屏東服務站聞訊後，隨即啟動行動服務，前往阿紅家中了解困境，發現阿紅家因為年久失修，每逢下雨屋頂就會漏水，空房間也因為窗戶損毀而無法居住，一家三口擠在小房間裡打地舖。

男酗酒肝硬化趕妻趕不走，新住民妻每天騎車2小時載看診還扛家計，所幸最後在移民署屏東服務站的幫助下度過難關。（移民署屏東站提供／謝佳潾屏東傳真）

移民署人員考量到阿紅的小孩已邁入青春期，為了給成長中的孩子更好的生活環境，立即著手尋找資源，除了協助阿紅向公、私部門申請急難救助金及醫療補助，更結合佳冬鄉公所媒介慈濟基金會修繕屋頂及窗戶，並募得床鋪、書桌及衣櫃等家具，讓孩子能有屬於自己的房間，安心唸書。

男酗酒肝硬化趕妻趕不走，新住民妻每天騎車2小時載看診還扛家計，所幸最後在移民署屏東服務站的幫助下度過難關。（移民署屏東站提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣服務站主任武淑賢回憶，當初家訪時看到阿輝因為重病身體非常虛弱，連說話都顯得困難，而阿紅在鄰近工廠工作，每天下班除接送小孩放學，還需要騎車載阿輝前往診所治療，車程來回就需要2小時，任勞任怨從不喊苦，堅忍毅力令人佩服。

看到現在的生活環境越來越好，阿紅心中對未來也充滿希望，除了感謝移民署及佳冬鄉公所的幫忙，阿紅也承諾，未來當自己有能力時，也要貢獻一己之力回饋社會。

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