想在新北選擇住所，多半都會想到板橋與新店，一名住在新店的網友表示，雖然板橋擁有百貨公司、電影院、高級餐廳，好奇「新店真的會輸板橋嗎？」，引起眾人討論，認為新店輸在2處。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己住在新店環河路，聽聞一名住在板橋的同事，對板橋有百貨公司、電影院、高級餐廳感到自豪，認為自家鄰近有小碧潭捷運站，去公館，文山區也近，好奇「新店真的會輸板橋嗎？」

不少網友紛紛留言，點出兩者最大差距就是交通方便性，「我就問新店怎麼贏板橋，光三鐵共構就屌打」、「去公館、文山近，應該不會是可贏的選項」、「三鐵共構、板橋平原多、新店山區多，光交通就完了」、「新店人要去台中高鐵還不是得到板橋搭高鐵嗎？」、「新店很好但是美食沙漠，但板橋三鐵共構是沒辦法超越的」。

另外新店天氣多雨也是缺點，「新店一直下雨又偏遠，板橋好太多了啦」、「很輸啊，新店天生潮濕多雨，房子破沒美食」、「光是山邊就一堆人不願意住了，下雨就土石流誰受得了」。

不過仍有網友看好新店發展性，「新北最有錢的幾個里都在新店，其中一個就在小碧潭附近」、「新店腹地大，能去的地方多，板橋除了市府那塊，其他輸新店輸慘了」、「裕隆城出來後誰還要去板橋」、「相信裕隆城」。