位在延三夜市附近的一間咖啡店，日前不滿女客人給一星負評，老闆竟肉搜對方個資，在IG發表30篇限動嘲諷、公審，反遭網路炎上，起底身分與黑歷史，就有前員工出面曝光內幕，直呼真的不意外。

咖啡店老闆一方面稱「不在意Google評價那幾顆星星」，卻又大動作肉搜女顧客，甚至將對方姓名、照片公開，並且製作合成圖瘋狂嘲諷，短時間發了30篇限時動態狂酸，就連女顧客親友也都不放過，反引發怒火，數千網友狂灌官方粉專，Google評價也瞬間湧入4000多則負評。

對此一名女網友在Dcard上表示，自己是該咖啡店的前員工，當初上工第4天，就被放生，獨自一人開班顧店，抨擊老闆根本沒有管理經營的概念，會發生這種事真的不意外，慶幸自己已經離職。不少人也附和，直言老闆感覺就像富二代出來開店，才能因此當老闆。

咖啡店老闆18日晚間則出面道歉滅火，表示自己人在國外，沒有了解事情經過就公開使用不雅文字攻擊顧客與其親友，做了錯誤示範，為自己家人和朋友帶來困擾，咖啡店即日起停業，並負起該負的法律責任，也希望大家放過自己家人。

整起事件起因在於，咖啡店規定低消200元，女顧客點了140元咖啡後，準備再點60元點心，卻被告知點心已銷售一空，剩餘都是要價超過200元的餐點，女客不願額外消費，留下一星負評後離開，老闆為此相當不滿，肉搜女客個資、照片，並製作合成照，在IG發布30多篇限時動態公審，甚至嘲諷對方長相、妝容和求職經歷，離譜行徑引發網友不滿，反起底老闆並灌爆粉專。