號稱可用100年大連灣海底隧道傳出嚴重漏水現象

才在本月初正式通車、號稱可用100年的大連灣海底隧道日前傳出嚴重漏水現象，除了大量的水從隧道上方持續當頭淋下，隧道地面也積水，讓開車經過的駕駛人膽戰心驚。當地交警承認「有一點漏水」，屬正常情況，隨後又解釋稱只是消防管道問題。

據大陸微博等社交平台傳出許多不同網民拍攝影片顯示，位於東北遼寧省大連市的大連灣海底隧道頂部不斷有水流下，地面有大面積積水，駕車經過的車輛都要涉水而行，影片同時也拍到有車輛認為太過危險打算倒車離開隧道。

陸媒向大連交警查詢後，工作人員表示該隧道仍正常通車，「前兩天，它是有一點漏水的，但還是正常的，相關部門正在處理」。隨後大連交警支隊中山大隊工作人員再次回應稱，漏水是隧道的消防管道連接件接口脫落而造成，且漏水的路段並非位於隧道裡面，當天已恢復通車。不過此一說法在網上受到不少人質疑。

《極目新聞》指出，大連灣海底隧道是中國北方首條跨海沉管隧道，在2017年3月底動工，去年9月底宣布全線貫通，今年5月初正式通車。該專案歷經7年時間建設，主線全長12.1公里，其中海底隧道部分5.1公里，海底沉管段全長3035米，由18節沉管和一個最終接頭構成。隧道設計標準為城市快速路，官方的設計使用年限為100年。媒體曾以「大國重器」形容該隧道，並說其工程令鄰國日本也感震驚。