許多佛心主管可能會不時贈送下屬各種禮物。不過近日有男子表示，他身邊的女主管送了一位女同事「一組內褲」，雖然女同事一直拒絕，最後還是迫於主管壓力帶回家。貼文曝光後，許多網友紛紛認為，就算雙方都是女生，女主管的行為也已經構成性騷擾條件。

原PO在Dcard發文表示，他身邊一位女主管某天拿了一組女用內褲送給女同事，說是家裡沒人穿，雖然女同事不斷拒絕，最後還是被強迫收下帶回家；原PO感嘆，幸好主管的性別是女生，「如果性別換一下應該就完蛋了吧」，不過也讓他相當好奇，「女生真的有人會這樣送內衣褲的嗎？」

對此，許多女生紛紛回應，「即使是朋友之間也超怪，誰會送內褲給下屬啊，這是性騷擾了吧X超噁」、「都拒絕了還硬塞，已經是騷擾了…就算真的穿不到也可以送親友吧，給下屬超怪的」、「就算是女的也非常困擾，這種非親非故的關係送這麼私密的物品，感覺超級噁」。

不過也有人分享類似經驗，「異性會很噁，同性別的話還好，我之前辦公室有個阿姨，網購了內褲結果買太小，最後整組送我」、「同性我個人認為還好，就像很多人買到不適合的東西，想說送一下身邊朋友或誰需要就送給他，內褲這個家人、朋友也會，主管我倒是沒聽過，但我個人可接受，可能她也沒想那麼多，只是想送給有需要的人吧」。

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