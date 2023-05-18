鐘姓男子受僱蔬菜業者在南投縣仁愛原鄉部落租地種菜，他將部分土地轉租給2名菜農，藉6月土地租約屆滿，欲將轉租土地收回起口角，17日他約2名菜農於工寮碰面，卻持霰彈槍射殺2人，打電話告訴老闆：「我殺了2個人，很抱歉！以後沒辦法幫老闆種菜了。」接著輕生，19日將在台中殯儀館解剖釐清案情。

檢警調查，鐘姓男子（71歲）受僱蔬菜業者在仁愛鄉力行村望洋部落務農超過30年，他向部落原住民以5年22萬元租約5分地種菜，並將部分土地轉租給79歲及62歲林姓菜農，他想將轉租土地收回遭拒，對方鬧得不愉快，他覺得遭到欺負，竟持槍殺人再輕生，造成3死悲劇。

鐘姓男子在投89縣工寮槍殺2人再到屋外自戕，檢察官廖蘊瑋於工寮內勘驗，現場一片凌亂。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

檢警指出，望洋派出所17日晚間約7時接獲民眾報案，指鐘男在仁愛鄉投89縣20公里處工寮內槍殺2人，且鐘男心情不佳，疑似有輕生念頭，請求協助。

警方趕往案發現場，發現工寮內有2名男子死亡，腹部有彈孔，經查為79歲林姓男子、及62歲林姓男子，循線在距工寮約1公里處農田，發現身亡的鐘嫌及一把霰彈槍，其身上肚子有槍傷，立即拉起封鎖線採證，當天深夜11時許口頭向檢方報告。

南投地檢署指出，檢察長黃元冠極為重視，立即指示務必就槍枝來源、行凶動機儘速釐清，派檢察官廖蘊瑋前往案發現場勘驗後，傍晚在南投殯儀館對3名死者進行初步相驗，經家屬同意，19日在台中殯儀館以儀器檢測彈痕並解剖，以助釐清案情。

據了解，該案3名死者都不是原住民，非原住民無法取得原住民保留地耕作，一般採私下協議承租耕作，但也常衍生土地爭議、訴訟，往往都是承租土地的農民吃虧，現在雖有訂定承租契約，但權益難以保障，沒想到這次竟鬧出人命。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！

★自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。