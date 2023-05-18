宜蘭縣冬山鄉清溝夜市為縣內規模最大的流動夜市，但周邊衍生民眾困擾的交通與環境問題，鄉公所多次勸導未見改善，仍有少數攤販不配合，亂在紅線路口營業、亂倒廢油殘渣於路溝等，遂鄉長林峻輔宣布即日起停止營業4周，即5月24日、31日和6月7日、14日都不營業；不少人直呼「有魄力的鄉長」。

冬山鄉清溝夜市2012年成立，每周三擺攤開業，近年攤商逐漸增加、口味多元化，目前多達300攤，總長1.5公里，每逢開市整條路經常人山人海，寒暑假更是吸引不少遊客前往朝聖。因逛夜市人潮與日俱增，交通與環境問題也隨之增加，包含部分攤商未依規定擺攤、占用斑馬線、擺在紅線路口、將廚餘倒在排水溝等。

宜蘭縣冬山鄉長林峻輔宣布即日起停止營業4周。（冬山鄉民代表游浩詮提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鄉公所數次向攤商勸導，仍未符合標準，林峻輔便於臉書上宣布停業4週，要求業者自行改善；鄉公所強調並不是要斷攤商生計，而是希望他們好好改善再出發。不少網友留言認同公所作法，大讚「有魄力的鄉長」、「好鄉長、好德政」、「要下馬威一下」；也有網友說，「我的清溝夜市，1個月後見」、「昨天懶得去，沒想到要等4周了」，討論非常熱烈。