一名50多歲患者有糖尿病問題，因為突然暴瘦去醫院檢查，在空腹時就測得血糖值超過300mg／dL，後來更因為爬樓梯會喘做了更詳細的檢查，才知道「兩條血管阻塞了」。醫師表示，有研究指出，罹患糖尿病可說是「中風過一次」，血糖和冠心病有很強烈的關聯，糖尿病患者千萬不可輕忽。

家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》分享，曾有一名50多歲的男性患者，身材較壯碩，BMI值約34、35，雖然早就知道血糖可能有問題，卻沒有試圖控制，直到某天突然莫名暴瘦，太太擔心可能罹患癌症，才要求他到醫院檢查。

患者進到診間時，還一副老神在在地模樣，自認是糖尿病問題導致暴瘦，檢查結果發現，他空腹時的血糖值已飆升到超過300mg／dL，必須施打胰島素控制，未料，他仗著有藥物控制，回家後的飲食毫不忌口，後來更出現爬樓梯會喘的情況，被柳朋馳安排進一步的檢查。

柳朋馳表示，患者照完心臟超音波就發現心臟冠狀動脈的「鈣化點」相當多，轉到心臟科更被確認「兩條血管都塞住」，柳朋馳說明，其實血糖和冠心病有很強烈的關係，糖尿病患者通常有3分之1會合併高血壓、3分之2則有高血脂問題，曾有研究顯示，「罹患糖尿病相當於中風過一次」，或是近似罹患過一次心血管、腦血管疾病，提醒糖尿病患者要特別留意。