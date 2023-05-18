台灣旅行商業同業公會總會理事長蕭博仁率參訪團於17日至20日赴大陸交流參訪，與大陸國台辦主任宋濤18日下午會見。宋濤表示，堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸關係就能和平發展，台海和平穩定，兩岸旅遊就能夠恢復正常。兩岸同胞都是中國人，歡迎廣大台灣同胞來大陸旅遊觀光，看看大陸各地發展新貌。

根據新華社引述蕭博仁說，業界一貫支持「九二共識」、反對台獨，希望台海和平穩定，兩岸旅遊交流合作互利雙贏。兩岸同胞同根同源、一脈傳承，是割捨不斷的命運共同體。疫情三年，很多台灣民眾沒有來過大陸，願繼續發揮兩岸旅遊橋樑作用，讓更多台灣人飽覽錦繡中華大好河山，更多了解大陸。

此次參訪團成員除台灣旅行商業同業公會總會外，還包括台灣旅行業品質保障協會及新北、台中、台南旅行商業同業公會負責人。參訪團在北京拜會相關部委後，19日赴廈門參加第十八屆海峽旅遊博覽會。