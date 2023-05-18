大陸女星蔣夢婕在陸劇《新版紅樓夢》中，以「林黛玉」一角爆紅。豈料，星路備受看好的她近期卻捲入不少風坡，除了上月自曝遭人偷拍「裙底春光」，在社群上引發討論外，近日在坎城影展的穿著更被網友稱「不倫不類」，而她也發文回應了，在微博上掀起兩極的輿論聲浪。

蔣夢婕近日現身一年一度的坎城影展，以一件黑色抹胸長裙搭配白色大衣的穿搭亮相，雖然她在鏡頭前露齒微笑，踏著自信滿滿的步伐走上紅毯，但相關畫面在陸網上流傳後，被不少網友抨擊，紛紛寫下：「不倫不類」、「老態」、「看不懂」等字句，更認為她想以「清涼」的穿搭吸引眾人的目光。

對此，蔣夢婕也發文回應，寫下：「隨便說，我很喜歡」，並曬出多張同款造型的拍攝照片。貼文PO出後，在網路上掀起兩極討論聲浪，不認可她觀點的網友表示：「撐不起來，很不倫不類，造型師出來道歉」、「太露了」、「你開心就好，雖然我覺得不是很凸顯妳的美」。不過也有不少支持者幫蔣夢婕緩頰，指出：「穿出自己不一樣的風格就很棒了」、「做模特、代言，一般是這種風格」、「氣場很足。」

事實上，今年4月份時有一則偷拍裙底的不雅影片在微博上瘋傳，而受害的女主角就是女星蔣夢婕，她對此也在微博上發生說明事情的來龍去脈，並決定報警，也希望社會大眾能多加關注相似的社會議題，以減少未來出現更多受害者的可能。

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