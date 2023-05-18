鑰匙故障男童不慎遭反鎖車內，北投警協助脫困。（圖／警方提供）

台北市北投分局大屯派出所警員王信仁、李偉源日前擔服巡邏勤務時，於13時許接獲民眾報案稱有小孩被反鎖在車內，王、李2員獲報後立即前往現場。

到場後，報案人周姓男子（37歲）焦急地向警方表示，適逢母親節，開車與妻小返回北投娘家共度母親節聚餐，夫妻倆至餐廳停車後，下車關門準備要到後座抱小孩時，忘記車輛有預先設定關門即上鎖的功能導致自動上鎖，且遙控器突然故障，備用鑰匙又遠在新竹家中無法立即送達，眼看一歲男童被關在車內，心中非常焦急，員警先行安撫夫妻倆情緒，並聯絡鎖匠至現場協助打開車門，終成功脫困，所幸男童僅滿頭大汗，婦人趕緊替男童補充水分。事後夫妻倆對於警方熱心積極的協助表示非常感激，再三表達感謝之意。

北投分局呼籲，民眾開車載孩童外出時要多加留意，勿將孩童獨留在車內，同時也應熟悉車輛性能，避免將孩童反鎖車內，導致意外事件發生。