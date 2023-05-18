王毅（右4）與美國國家安全顧問蘇利文（左3）於5月10日、11日在奧地利維也納會面。（中國大陸外交部）

前立委郭正亮今（18）日在網路直播節目《亮劍台灣》指出，拜登為了考慮明年選舉布局，不得不跟中國妥協。而中國大陸則把台灣放在第一個問題，若不處理，就都免談！所以下半年台灣總統大選氛圍，會有戲劇性轉變！

郭正亮表示，美國和中國大陸的二號人物，蘇利文和王毅在維也納見面，主要是拜登希望穩住美中關係。而中國大陸認為，美國要和解，第一個問題就是台灣問題，台灣問題就是美中問題的第一顆鈕扣，因為北京越來越感受到，如果沒有清楚的互相確認，美中關係是完全走不下去的。

郭正亮分析，美國有一些人拋出一些思考，也會連動到台灣內部，民進黨是執政黨，當然會知道美國在這方面一些思維上的調整，所以看到民進黨陷入困局當中！

郭正亮直言，中美矛盾不至於繼續惡化下去，蔡英文上次訪美，從紐約到洛杉磯，一路上完全見不到美國聯邦政府官員，就知道美國白宮和國務院不想增加變數。可是美國之前不是這樣玩的，之前是不斷的激盪，激盪到民進黨產生一種反中的激進慣性，要拉回來哪有這麼容易！

郭正亮認為，民進黨現在是左右為難，蕭美琴和吳釗燮根本就是相反的作法，駐美代表和外交部長是兩個調，可以想像嗎？一個千方百計說台灣很安全，另外一個說台屋很危險，要備戰！蔡政府陷入混亂，不知道要講台灣安全好呢？還是要講台灣危險好？蔡英文和賴清德也會陷於一樣的矛盾中！

郭正亮舉例，美國昨天突然宣布，對於中國大陸經由東南亞賣到美國的太陽能產品，美國不處理了！這表示拜登真的要認真要做氣候變遷、要做綠能了！這是他競選主要政見，如果再去擋中國大陸經由東南亞洗產地出口到美國的太陽能產品，那麼綠能怎麼做？因為全世界沒有人能和中國大陸太陽能產品競爭！

郭正亮強調，拜登明年要選舉，需要有政績，太陽能、綠能、美國財政、美債，都是拜登要的政績，還有俄烏戰爭無論如何不能打到明年，否則變成阿富汗第二，拜登要怎麼選？拜登為了考慮明年選舉布局，不得不跟中國妥協。但中國大陸又把台灣問題放在首位，若不處理，就都免談！

郭正亮預測，下半年台灣總統大選氛圍，會有戲劇性轉變！