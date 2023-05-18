九族文化村內的日月潭纜車是人氣設施，但日前有民眾在水晶纜車上發現臨近纜車內竟有一對男女正在做親密行為，只見女子掀起裙子露內褲，跪在男方雙腿中間，連九族文化村的臉書小編都發文「看到這新聞都傻了，請注意水晶纜車是透明的，不只是地板，窗戶也是透明的啊」。

記者爆料網曝光該張民眾提供的照片，只見該節纜車內一對男友，男方坐在椅子上，女子跪在男方雙腿中間的地板上，頭部靠近對方下半身，疑似在做親密行為，女子甚至疑似把裙子掀起、露出內褲，如此害羞的一幕全被臨近的纜車乘客目擊，目擊者笑說「日月潭的纜車風景真漂亮」。

民眾在日月潭纜車上發現臨近纜車內竟有一對男女正在做親密行為，只見女子掀起裙子露內褲，跪在男方雙腿中間，九族文化村臉書小編事後也發文。（翻攝自九族文化村臉書專頁）

照片曝光引起網友討論，九族文化村的臉書小編發文稱「小編看到這新聞都傻了，請注意水晶纜車是透明的，不只是地板，窗戶也是透明的啊」；其他網友留言「會不會是貼心的想緩解鄰車內的緊張感」、「我需要來回四趟，不然時間不夠用欸」、「真的是來找刺激的」、「這是愛情纜車」、「是不是以為在搭愛情摩天輪」、「別人的九族怎麼跟我去的不一樣」。

據了解，日月潭纜車連結了日月潭的伊達邵和九族文化村，路線由伊達邵旁湖濱至九族文化村觀山樓，全長1877公尺，設有86個車廂，顏色分為紅、黃、藍、綠，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂，官網稱「適合喜歡刺激的遊客，感受離地142公尺上空腳底微微發麻的搭乘經驗」，沒想到真有情侶享受另類的「刺激」。