國3苗栗縣後龍鎮大山交流道南下123.5公里處，18日晚間20時59分發生一部砂石車不知何故失控翻落邊坡，司機一度受困駕駛座上，經苗栗縣消防局竹南及後龍分隊趕往救出送醫，仍因傷重不治，事發原因正由國道2隊後龍分隊調查中。

國3苗栗縣大山交流道發生砂石車失控自撞身亡，（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）