據阿里財報，阿里雲智能集團董事長與CEO均由張勇親自掛帥，董事包括創建阿里雲的阿里技術委員會主席王堅以及阿里CTO吳澤明等。

菜鳥集團董事長由蔡崇信出任，CEO萬霖兼任董事，其他董事包括其他業務集團的舵手戴珊、蔣凡等。菜鳥董事除阿里系人馬外，還包括外部投資者委派的董事。

主體為大陸電商的最大業務淘天（淘寶天貓）集團方面，董事長由阿里巴巴合夥人吳泳銘出任，CEO戴珊兼任董事，其他董事包括蔡崇信、蔣凡、吳澤明等。

負責海外電商的阿里國際數字商業集團，董事長由阿里巴巴集團董事兼總裁J. Michael Evans出任，CEO蔣凡兼任董事，董事包括戴珊、吳泳銘等。

涉及地圖與外送的本地生活集團，由俞永福出任董事長兼CEO，包括吳澤明和阿里健康董事長朱順炎等擔任董事。大文娛集團方面，由樊路遠出任董事長兼CEO。

此外，據阿里財報，目前阿里雲智能集團與菜鳥集團都接近IPO，阿里雲智能集團還將引入外部戰略投資人。此外，盒馬鮮生的IPO也正在執行中，有望在未來半年至一年的時間內完成。而阿里國際數字商業集團則探索對外融資。