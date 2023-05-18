香港知名造型師張學潤（Nel Nel），曾擔任過郭富城、陳小春等大咖明星的形象顧問，今（18日）傳出他在大陸過世，享年59歲，而港媒致電給他圈內好友，心痛證實噩耗。

張學潤今傳出猝逝，女星關寶慧證實消息崩潰痛哭，並表示由於事出突然，大家都希望盡快聯絡到他的家人，此外湯寶如、羅霖、肥媽等人聽聞噩耗都泣不成聲，心情難以平復。據《東網》報導，他疑似因為財務困難而選擇走上絕路，弟弟得知後痛哭欲絕。

張學潤父親是香港一代球王張子岱，1980年隨著母親移民加拿大生活，並在當地修讀時裝設計課程，之後在某個暑假回香港時認識名模劉娟娟，並獲邀擔任《亞洲小姐競選》的形象設計，自此開啟設計的事業，是圈內著名形象設計師。

張學潤2天前還在直播。（圖／翻攝自東網）

而張學潤曾替湯寶如、關淑怡擔任形象總監，也擔任郭富城、陳小春等的形象顧問，他也客串過不少電影還有主持節目，近年來較少在幕前現身，最後一次出席公開場合，是2021年9月擔任《亞洲小姐競選2021》形象指導導師。

他最後一次露面是在前2天，和女星陸詩韻在臉書直播，向來外向的他，當時明顯話不多，和平時相比相差甚遠。

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