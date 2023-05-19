「每日新聞」報導，七大工業國集團（G7）領袖高峰會19日登場前，根據日本防衛省，16日上午9時左右發現包括一艘飛彈驅逐艦在內等3艘中國艦艇出現在與那國島東南方50公里處海域，之後沿著與那國島和西表島之間的海域北上，朝東北方向前進。

同天晚間7時左右，有2艘中國艦艇出現在宮古島東北方110公里處海域，當中包括一艘巡防艦。這兩艘船沿著宮古島與沖繩本島之間海域北上，與前述3艘船隻會合後，一起朝東海方向航行。

統合幕僚監部分析指出，由於這些船隻航行的並非最短路徑，因此分析目的應該是要試探日本海上自衛隊的反應。

報導稱，這5艘船艦4月30日穿越對馬海峽朝東北方航行，在5月5日、6日通過宗谷海峽朝東前進，於11至13日到達伊豆群島的須美壽島和鳥島之間，朝西方航行，繞行日本列島一週。

另外，在G7開會期間，美國海軍核動力航艦尼米茲號（USS Nimitz, CVN-68）19日起將泊靠日本長崎縣佐世保市的美國海軍佐世保基地數日，這將是美國航艦繼2014年8月後再度泊靠佐世保。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）