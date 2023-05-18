大陸一艘海軍電子偵察艦5月16日通過日本沖繩本島與宮古島間海域，從太平洋朝東海航行再繞行日本一圈。對此，媒體人謝寒冰認為，大陸是在收集參數；也許將來可以作為戰略戰術的參考。

針對大陸電子偵察艦繞日，謝寒冰今(18日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，日本只能就近監看，因為大陸是在行使合法的權利，大陸之所以一直派出電子偵察艦，其實就是不斷在收集參數；因為過去可能不想激怒日本，中日兩國貿易額很大，所以不會做得這麼明顯。

謝寒冰接著指出，最近日本的態度，是完全跟著美國走，一直在跟中國大陸作對。所以對中國大陸來講，電偵艦繞日，也沒什麼好隱藏的，就是去收集他們的參數。

謝寒冰表示，實際上，中國大陸的電偵艦最近一直在台灣周遭出現，也在日本那邊出現，甚至在黃海、東海都出現過，就是在不斷收集參數。也許將來打仗時就靠這些參數，作為戰略戰術的參考。不過，美軍也在做這些事，但為何美軍這樣做時，日本都不吭聲，這就是立場的不同。

謝寒冰點出，日本要去想清楚的是，中日兩國貿易額非常大，對日本也非常重要。如果老是跟美國走，損傷自己的利益，到底能獲得什麼好處？難道真的以為美國會讓日本變成安理會的常任理事國嗎？那是不可能的事。