新北市長侯友宜昨(17日)被國民黨正式提名為總統候選人，民眾黨主席柯文哲也在同日正式參選，加上先前以被民進黨提名的副總統賴清德，藍綠白三腳督的選戰已經開始。國民黨立委王鴻薇也給出侯友宜的3點具體建議，而首重就是要加強文膽。

王鴻薇今在政論節目《少康戰情室》中表示，侯友宜已經不只是新北市長，還是國民黨的總統參選人，他的難題只會多不會少，而綠營的抹黑、攻擊也是未來一定會面對的問題。

對於侯友宜參選總統，王鴻薇也給出具體的三點建議：協調整合一定要落實、論述要清晰，最重要的是第三個，「文膽要加強」。

王鴻薇指出，雖然總統蔡英文一直被嘲笑是「讀稿機」，但其實蔡英文的文膽非常強，幫她打造了很好的人設。她也直言，蔡英文本身也是平淡無味的人，但幕僚把「辣台妹」的形象框給她，就吸引了很多年輕的支持者。

王鴻薇強調，侯友宜身邊一定要有很強的文膽，把他的論述進行包裝，這個非常重要。

王鴻薇也提到，侯友宜現在作為主帥，要確實做好協調和整合，在黨內、泛藍族群，包括鴻海董事長郭台銘以及許多郭台銘的支持者都要盡量去整合。而與民眾黨之間的整合，王鴻薇坦言，國民黨的內參民調中也顯示，柯文哲與侯友宜的支持度非常接近，所以侯友宜現在最要做的就是提高自己的支持度，政治非常現實，如果自己的支持度無法提高，就無法跟他黨談整合。

王鴻薇也認為，任何行動都要反映在績效指標( KPI )，政治上的KPI就是支持度，現在侯友宜還在蜜月期，若無法在蜜月期中提高支持度，恐怕未來的選戰會更加艱難。