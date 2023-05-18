國民黨昨中常會徵召新北市長侯友宜參選總統，為修補黨內初選裂痕，傳侯友宜致電被視為「挺郭派」縣市首長，尋求黨內團結拚選戰；花蓮縣長徐榛蔚證實接到侯電話，表達「全力支持黨提名」的立場，也提到520黨中央舉辦的總統誓師大會，她會盡力排開行程北上出席。

昨國民黨中常會，被視為「挺郭派」的中常委徐榛蔚、夫婿立委傅崐萁都缺席。昨晚傅崐萁在地方舉辦基層座談，也引述子曰「揖讓而升，下而飲，其爭也君子」這句話，肯定郭台銘董事長臉書發聲「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名」的氣度，被解讀為郭台銘抱屈。

不過，親傅人士表示，事實傅、徐的想法，一直都是從對台灣、對國民黨有利的方向思考，只要是黨提名的，一定會支持。傅想表達的是郭董對台灣的付出的肯定，為了中華民國、挽救人民生命，購買疫苗接種，不惜跟蔡英文對抗、摃上總統府，推崇郭是一位國際級企業家，非常不容易。

另外，親傅人士表示，外界將徐榛蔚、傅崐萁視為「挺郭派」，可能是因為當時黨內選策會爭議，傅崐萁曾向侯友宜喊話要承擔、出來選總統。親傅人士也說，傅多次透露這些都不是那麼重要，重要的是藍營沒有分裂的本錢，團結一心，才能讓這個不公不義的政府下台，這才是大是大非。

徐證實已接獲侯友宜來電，「只要是黨中央提名，我們就全力支持」，侯友宜也在電話中邀請徐出席520黨中央舉辦的總統誓師大會，徐榛蔚允諾會盡力排開行程北上出席。