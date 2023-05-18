大陸知名脫口秀演員李昊石日前在演出期間涉侮辱共軍，不但遭永久禁止演出，並面臨警方立案調查，最重恐囚3年。遼寧大連一名疑為李昊石粉絲的女子因留言護航，被警方認定發布涉軍人不當言論，被處以行政拘留處罰。

據《東網》報導，微博帳號@花花花未央HWY的女性網民與其他網民討論此事時發文稱：「也啥要封殺啊！兵哥哥難道不都是狗哥哥麼？」她還將「狗」這個字，以表情符號狗臉代替。

大連公安局對此表示，周二（16日）接獲網民檢舉「花花花未央HWY」發布涉軍人不當言論。隨後由大連甘井子公安分局組織警力開展調查，於周二晚上8時許將任職公司員工的涉事34歲女子史某傳喚至公安機關，目前她已被甘井子公安分局處以行政拘留。

報導說，除行政居留之外，網友@花花花未央HWY的帳號也被平台永久封禁。陸媒認為，此項處分反映其發布的言論性質「極其惡劣」。公安局強調，對侵害軍人榮譽、名譽的違法犯罪行為，將依法嚴厲查處。