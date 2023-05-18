副總統、民進黨主席賴清德16日喊出「房價在降」引發熱議，挨批晉惠帝，內政部長林右昌幫賴緩頰稱年輕人不是真的買不起，是沒有規劃，被轟提油救火。國民黨前台南市議員謝龍介18日在《新聞大白話》節目強調，台南市房價近6年漲了近百分之百，過去因九二一買的透天厝現在已買不起。賴說利息漲，但建商標地蓋房，加利息不會吸收，是加在成本裡面賣給消費者，且量縮但價沒有跌，賴清德曾主政台南怎會不知道？

「你怎麼會不懂房價呢？你太懂了！」謝龍介表示，在賴清德主政的時候，台南市的房價節節上升，光是最近這6年來，漲了將近百分之百！以前大家都買透天厝，現在誰買得起？九二一的時候大家怕死了，大樓沒人要買，才幾年而已，透天厝已經買不起了，「仁德區喔，一坪38萬元！」

謝龍介指出，從8年前、5年前到現在，8年百分之百、5年百分之80，賴清德怎麼會不知道房價？講錯話就道歉，不用再凹下去。說什麼房價現在在在降，因為銀行利息漲，所以房價還會再降？拜託，年輕人買房貸款都要看銀行臉色。建商跟你政府標了一塊地，假如5億，利息加了5000萬，這5000萬建商不會吸收，是加在成本裡面賣給消費者！怎麼說銀行利息漲，房價還會降？

謝龍介強調，現在的建商因為這7、8年來綠營主政，建商已經賺得飽飽，所以他撐得住，你利息漲，建商就硬矜在那裡，他不會降價。看看現在市面上，量縮了，可是價沒有跌！這很現實，賴清德怎麼會講在降價呢？「原來你們只買8折嘛！對你們來講是降價，我們買房要貸款！」

「你們這些好康的，我們都拿不到，年輕朋友更拿不到！」謝龍介直言，賴清德不要把台南經驗拿到全國主政用，這樣會害到台灣。