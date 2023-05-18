俄羅斯宣佈完成了空降部隊（VDV）的獵鳥人（Ptitselov）短距離防空飛彈系統的開發工作，由諾德爾曼精密工程設計局（KB Tochmash）所設計，車身採用BMD-4M空降戰車底盤搭載了松樹（Sosna）作戰模組，全系統可以直接實施空投，傘降著陸後即可作戰。這套系統預計將取代舊式的箭10（Strela-10）防空系統。

據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）16日報導，這款短程防空飛彈系統旨在保護部隊免受敵方的空中攻擊。獵鳥人配備了12枚松樹飛彈（9M340 Sosna-R），分佈在2組6聯裝發射架上，可以接戰10公里、高度5公里內的目標。松樹飛彈在雷射導引的模式下，飛行速度可以達到每秒900公尺的速度。

Russia has completed the development of the air defense system "Ptitselov" The short-range anti-aircraft missile system is designed to protect troops from enemy air attacks. pic.twitter.com/wuh0zpztPK — Animal World (@dragon_of_time_) May 17, 2023

這款最新的防空系統具有現代化的光電控制系統。根據俄羅斯軍工巨擘俄羅斯國家技術集團（Rostech）代表解釋，這套短程防空飛彈系統還將繼續接受測試，獵鳥人搭載了先前基於BMP-3步兵戰鬥車所開發的松樹（Sosna）作戰模組，預計將能取代俄羅斯空降部隊中的箭10防空車。

相關的性能諸元尚未公布，但既然是BMD-4M底盤，那就是鋁合金車身，並搭載450匹馬力2V06型6缸水冷式柴油發動機以及液氣壓懸吊系統。