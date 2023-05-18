納達爾18日親自對外界宣布自己不會參加本屆法國網球公開賽賽事。這將是他2005年首度踏上法網球場以來首度缺席。

14度在法國公開賽稱王的「紅土之王」、西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）證實，他週四（18日）在西班牙召開記者會宣布，今年將在法網缺席，計畫明年從職業網壇退休。

法網即將在本月28日開打，豈料納達爾在此時拋出這記震驚網壇的消息。納達爾說，今年1月在澳洲公開賽髖部受傷，傷勢至今尚未完全復原，確定無法挑戰法網連霸。這將是他征戰法網18年後首度在法網缺席。

納達爾至今拿過22次大滿貫賽冠軍，即將在6月3日過37歲生日。他週四在西班牙馬約卡島上的老家馬納科（Manacor）開設網球學院召開記者會發布個人最新動態與未來計畫時說：「你永遠不會知道事情會如何轉變，但我想明年會是我職業生涯的最後一年了。」

納達爾2001年成為職業球員，2003年參與溫布頓賽事，這是他生涯第一次打大滿貫賽。2005年5月28日納達爾首度踏上法網戰場，一路過關斬將，在準決賽擊敗當時排名第一的費德勒，最後在決賽擊敗對手拿下冠軍，傳為佳話。

納達爾友「紅土之王」美譽，生涯14次在法網稱王。

納達爾在法網出賽18屆，112勝3負的超強戰績至今無人能敵，自1800年代以來任何大滿貫賽事男女選手從未有過如此輝煌紀錄。納達爾去年36歲稱霸法網，就此成為法網史上年齡最長的冠軍得主，當時他正承受長年腳傷之苦。

今年1月18日納達爾在澳網第二輪賽事迎戰美國選手麥克唐納（Mackie McDonald）時受傷，那場比賽納達爾輸了球，當時他左邊髖屈肌明顯不適，他也提前退賽，這是他2016年以來在大滿貫賽事最早的退賽紀錄。

澳網因傷退賽隔天納達爾接受MRI檢查，他的經紀人表示至少要2個月才有辦法完全復原。然而自此他就沒有在任何賽事登場。起初他計畫在今年3月的蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）復出紅土戰場，但最後無法出賽，之後接連多場比賽均未能上場，法網開打前傷勢痊癒的可能性越來越低。