基於通膨降溫，菲律賓央行18日貨幣政策會議維持利率不變，符合市場預期。菲國央行將基準隔夜拆借利率維持在6.25％，貸款利率保持在6.75％不變。菲國4月通膨年增6.6％，雖高於央行2％至4％的目標，但已低於3月的年增7.6％。