主持人蘿拉（本名：李佳玲）擁有精緻臉蛋和傲人身材，她大學時當模特兒被發掘，後來和沈玉琳一同主持節目，近年開設個人Youtube頻道，斜槓生活多采多姿；近日她曬出與多位正妹的比基尼照，火辣身材讓網友看到暈。

蘿拉近日發文寫下：「『女明星沙灘戰袍對決』送上你們的香香女神！有夠辣的」，只見元元、蘿拉、林艾融、Wendy璇璇（林宛璇）、短今、可妹，六個正妹穿著不同款式的比基尼站成一排，畫面相當火辣，其中蘿拉穿著紅色比基尼，胸前挖空的設計讓東西半球隱約可見，白皙皮膚和高挑身材盡顯完美比例，讓網友狂誇：「辣到冒煙」、「都是美女」、「一個比一個美」。

（來源／影片取自我愛小明星大跟班 YouTube，如遭刪除請見諒。）

同樣火辣的還有女星元元，她今年與林莎一起拍攝《友達以上，莎元滿滿》寫真書，大多展現甜美可愛一面，這次上節目黑色比基尼小露酥胸，展現獨特的霸氣感。而有「中職最正MC」之稱的林艾融頂著橘色俏麗短髮，嫩白肌膚十分吸睛，她今年也推出個人寫真《艾。融化你 艾融數位寫真》，回憶起寫真拍攝現場，她感到最印象深刻的是在沙灘拍攝的場景，當時為了想要搶在有足夠光的狀況下進行拍攝，因此必須與時間賽跑，直接在橋下找遮蔽處並請大家幫忙遮擋，艾融表示當下心情非常的緊張，因為在更換服裝時，都可以感覺到與路人對眼。