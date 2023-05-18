曾因驗證飛行發生狀況而中斷商業飛航進程的首架大陸國產C919客機再次現身，據陸媒報導，東方航空接收的首架中國國產C919客機從上海浦東機場調機飛往上海虹橋機場，將進行類比全旅客流程等的進一步驗證飛行，為商業運營做準備。

據《快科技》報導，東航接收的全球首架C919、班號為MU9003的調機航班已於17日上午09:17從上海浦東機場起飛，09:41落地上海虹橋機場，執飛飛機為編號B-919A的東航全球首架C919。

報導說，此次抵達虹橋機場後，東航將進行類比全旅客流程等的進一步驗證飛行，為商業運營做準備。

飛航資訊顯示，在從浦東調機轉場虹橋前，這架C919（B-919A）早上還在南通以東的海上空域轉了幾個大圈。

報導指出，去年12月，中國東方航空作為C919的全球首發用戶，正式接收編號為B-919A的全球首架飛機。根據此前計畫，東航首架C919有望最早於2023年春季滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

C919是大陸首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，2007年立項，2017年首飛，2022年9月完成全部適航審定工作。

今年2月初東方航空註冊編號B919A的C919客機在進行驗證飛行時未按原定路線飛往安徽合肥，而是改道折返北京。網上傳言稱，C919客機左側引擎的反推力器出現故障，但東方航空對此未發表回應。在此次發布的C919重新進行驗證飛行的消息中，亦未再提起2月初驗證飛行中止的原因。