路透社引述消息人士報導，美國共和黨有意問鼎總統大位的明日之星、佛羅里達州州長迪尚特下週將正式參選2024美國總統大選，成為川普的最大對手，改變目前幾乎一面倒的選戰。

根據一名消息人士，迪尚特（Ron DeSantis）可能在5月25日遞件參選，和邁阿密的募款會議同一天，之後將在5月29日那週正式展開參選行動。

另一名消息人士表示，5月25日募款活動邀請函暗示將替迪尚特募集競選資金。

迪尚特的發言人未能立即回應尋求評論的要求。

前總統川普近幾週來加強對迪尚特的政治攻擊，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）近來民調，前總統川普在2024年共和黨初選中保持遙遙領先。

迪尚特堅持等到佛州議會本月初完成春季會期，讓部分希望他早日加入選戰對抗川普的共和黨金主不安。

川普的攻擊導致迪尚特在全美的民調滑降。但迪尚特和他的顧問希望利用議會會期作為宣布參選的跳板，堅守自己的時間表。

近月來，佛州共和黨籍議員送給迪尚特保守派大禮。他們擴大州立學校教育券計畫，禁止公帑投入永續投資計畫，取消公立大學多元計畫，允許隱匿攜帶槍枝，尤其是，州內幾乎全面禁止墮胎。

迪尚特有一個新的政治行動委員會「永不退縮」（Never Back Down）支持他，這個政治行動委員會可以募集的政治獻金沒有上限，並在一些提早投票的州招募工作人員，還推出電視廣告力捧迪尚特，打壓川普。

44歲的迪尚特去年連任佛州州長，得票率遠超過民主黨對手近20個百分點。