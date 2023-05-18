目前兩岸關係氣氛很差，西方觀察家預測台灣海峽是最可能的下一場戰爭爆發地，但是民進黨政府似乎不太擔心，總認為屆時會有盟友前來協助。然而這種過度樂觀是危險的，著名軍事情報智庫蘭德公司(RAND Corporation)的一項針對美國在印太地區盟友(包括台灣)的分析，這些與美國結盟或準結盟的國家與地區都是自掃門前雪的，只關心自己的安全處境。要是台海發生戰爭，只有澳洲、日本、新加坡或許會提供有限的協助。

這篇報告以美國為角色核心點，評估美國面臨印太地區重大戰鬥與突發事件時，「夥伴和盟友是否願意支持美國的行動？」「能否提供空軍基地、戰鬥機護衛與作戰、運輸機空運能量？」

作者列出12 個美國夥伴，這些國家分別是澳洲、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國和越南。然後，作者想定4場可能的戰爭與衝突：台海衝突、第二次韓半島戰爭、南中國海的海上衝突、北韓崩潰後的維和行動。

結果發現，美國在印太地區最有能力提供協助的夥伴國是澳洲和日本，多多少少可以提供協助。但兩國都將面臨政治（就日本而言，還有法律和憲法）障礙，無法參與並不直接與他們有關的戰爭。韓國相當重視與美國的同盟關係，但對在韓半島之外的戰爭興趣不大。

報告的第11章提到台灣，作者認為台灣在政治態度上，會支持美國的的軍事签動，但是自身實力有限，部隊缺少經驗，空軍也沒有空中加油機，難以支持海外作戰任務，只有運輸機有可能對較近國家，提供一些有限的運輸工作。

印度、印尼、馬來西亞和越南，有著非常強烈的不結盟傳統，沒有任何證據表明，他們願意自願加入一場不與自己有關的戰爭。

紐西蘭和菲律賓沒有多少空軍實力可以投入到區域戰爭中，也沒有強烈的動機加入遠離自己土地的遙遠戰爭。

作者認為，印太地區由於幅原廣大，各個國家面對地區衝突的直觀感受往往截然不同；加上南亞與東南亞國家的不結盟主義強烈，不願意提供軍事協助；至於台灣，我們能提供別人的幫助有限，相對的，別人能支援我們的力度也很微弱。

中華戰略學會研究員張競先生在自己的臉書分析這篇報告，他說：「抗中保臺，美國會來；恐怕真相是沒人會來。自己國家真的只有自己能救，千萬不要把國家安危，寄托在別人是否願意仗義出兵上。」