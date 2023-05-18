南韓知名女團Blackpink成員Jisoo(金智秀)近日推出首張個人專輯《Me》，主打歌《꽃(FLOWER）》的開花舞，獨特的造型加上洗腦的舞步，掀起全球熱潮。而Jisoo也是名時尚寵兒，身為Dior全球代言人從衣服、鞋子到單品均被包辦，日前在上傳一個要價500萬左右韓元的寵物提袋，裡面坐著愛犬「Dalgom」月熊，並透露包包是小狗的生日禮物，高規格對待引起粉絲驚呼：「好大的福氣。」

Jisoo於16日在社群平台發布限動，可見她把寵物提袋放在地上，渾身雪白的小狗乖乖坐在包包內，模樣相當可愛，不過仔細一看，包包以米色跟黑色Dior Oblique緹花製成，她也在配文中說：「我們Dalgom的生日禮物Dior」，對待愛犬超級用心，據了解，這款包為春季新品，售價500萬韓元左右(約11萬5千元新台幣)，要價不菲。

畫面曝光後，粉絲紛紛驚呼：「小狗狗過生日太幸福啦」、「可以報名當Jisoo的狗狗嗎？」、「好大的福氣」、「我都沒有Dior的包包」、「月熊好好命啊」、「你出來，我進去躺著。」

其實Jisoo一直有「Dior小公主」之稱，她的專輯《Me》主打歌有不少衣服跟單品均出自Dior，且私底下也是愛好者，日前現身金浦機場時，曾對現場粉絲比了顆愛心，模樣相當親民，被粉絲注意到她的私服看似隨興，但其實手上就提著Dior水桶包，引起外界注意。