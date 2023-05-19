杜魯道16日抵達首爾展開訪問行程，是過去九年來加拿大領袖首度出訪韓國。由於近來中、美關係緊繃再加上地緣政治動盪不斷，韓國及加拿大選在此刻鞏固外交關係別具用意。

杜魯道與尹錫悅在17日會議後簽下備忘錄，除了承諾共同打造關鍵礦物供應鏈之外，也將合作推動潔淨能源轉型並促進能源安全，讓兩國「能在車用電池及零排碳車輛等綠能領域提升全球競爭力」。