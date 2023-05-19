高盛策略師史奈德（Ben Snider）指出，在未來十年，AI可望讓生產力每年增加1.5％，進而讓標普500大企業的獲利提升30％或更高。

由OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT問世，在全球掀起一股AI狂潮，AI技術有可能顛覆許多人的日常生活。在借款成本攀升和供應鏈問題削弱市場樂觀情緒的同時，AI為渴求獲利成長新推手的投資人注入新活力。

史奈德表示，許多推動標普500指數成分股獲利上升的利多因素似乎開始反轉，但市場樂觀情緒的真正來源是利用AI提升生產力。

無獨有偶，億萬富豪投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）日前亦表示，ChatGPT等大型語言AI工具推出，可望讓經濟迎來生產力爆發，有助壓低通膨和推動股市上漲。

史奈德指出：「大部分投資人皆清楚，科技業是當前的贏家，但投資人最關心的是，誰能笑到最後。」

史奈德以1999年或2000年的網路泡沫為例，那時很難有人想得到臉書或優步將會改變民眾的日常生活方式。

史奈德建議投資人將美國股票投資分散至景氣循環和防禦類股，並認為能源和醫療保健類股最具吸引力。

就短期來看，史奈德認為美國聯準會（Fed）已完成大部分的貨幣緊縮工作。問題在於，政策將以何種方式繼續影響經濟前進？就近期的財報季而言，企業開始縮減支出是令人憂心的跡象。

史奈德認為升息是導致企業降低開支的原因之一。若利率持續位在高檔，企業的發債意願下滑，因此可能開始縮減支出。以標普500成分股的庫藏股計畫來看，第一季的庫藏股規模年減20％，意味著緊縮循環的影響或許尚未完全顯現。